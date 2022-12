Mais da metade dos aposentados da PBH não fez prova de vida em dezembro

O procedimento é obrigatório e confirma que o beneficiário está vivo (foto: Rodrigo Clemente/PBH) Aposentados e pensionistas da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), que fazem aniversário em dezembro, terão até o próximo sábado (31/12) para fazer a prova de vida. O procedimento é obrigatório e confirma que o beneficiário está vivo.





Segundo a PBH, mais da metade dos aniversariantes deste mês ainda não fez o procedimento e poderá ter o salário suspenso. Ao todo, 877 beneficiários estão nesta situação, o que representa 55% do total. O objetivo da prova de vida é inibir irregularidades no recebimento do dinheiro por terceiros.

Leia: Veja quem pode pedir a aposentadoria do INSS com regras mais vantajosas





Se cancelado, o pagamento só poderá ser feito no mês seguinte após a realização da prova de vida, respeitando a data de processamento da folha de pagamento.





A PBH afirma que 274 aniversariantes de maio a novembro ainda não fizeram o procedimento e continuam com o pagamento suspenso.Assim, o crédito do benefício ficará suspenso até que a situação seja regularizada.

Como fazer o procedimento?

O interessado deve comparecer, presencialmente, a qualquer agência de atendimento do Bradesco. No local, ele deverá realizar a prova de vida em um terminal de autoatendimento e imprimir o comprovante, o que garantirá que o recadastramento foi efetivado.





Caso não tenha biometria cadastrada ou não consiga fazer o procedimento pelo caixa eletrônico, será necessário apresentar os documentos originais de um documento com foto e CPF ao atendente da agência.

Exceções

Nas situações abaixo, a prova de vida poderá ser realizada fora dos equipamentos de autoatendimento ou das agências:

Se for pensionista menor de 18 anos;

Caso esteja impedido de se locomover por questões médicas;

Quando não possuir cadastro biométrico por qualquer motivo;

Quando a biometria não puder ser lida por qualquer motivo;

Para o beneficiário que tenha sido declarado absolutamente incapaz em processo judicial;

Quando o beneficiário residir ou estiver em viagem ao exterior.