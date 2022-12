PIB do Brasil sobe 0,4%, abaixo das previsões

Analistas já previam desaceleração no PIB do terceiro trimestre (foto: Miguel Schincariol/AFP)

A atividade ainda foi beneficiada pela reabertura após as restrições na pandemia. A vacinação contra a Covid-19 permitiu a volta de parte do setor de serviços, o principal da economia pela ótica da oferta. Bares, restaurantes, hotéis, academias de ginástica, salões de beleza, comércios e instituições de ensino fazem parte desse segmento.



A inflação elevada, por outro lado, forçou o BC (Banco Central) a



A alta da taxa básica de juros (Selic), atualmente em 13,75% ao ano, encarece o consumo das famílias e os investimentos das empresas. Turbulências no cenário internacional também trazem riscos para a economia brasileira. O quarto trimestre reúne datas importantes para o comércio: Black Friday e Natal. Os juros e a inadimplência em alta, contudo, dificultam o consumo de bens mais caros.



Analistas do mercado financeiro projetam alta de 2,81% para o PIB no acumulado de 2022, conforme a mediana do boletim Focus, divulgado na segunda-feira (28) pelo BC.



Para o ano de 2023, o primeiro do novo governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a expectativa é de um avanço mais modesto, de 0,70%, segundo a mesma publicação.



Analistas ainda aguardam definições sobre a condução da área econômica na gestão petista. O mercado financeiro já demonstrou tensão ao enxergar riscos fiscais com possíveis gastos no novo governo.

Cálculo do PIB Produtos, serviços, aluguéis, serviços públicos, impostos e até contrabando. Esses são alguns dos componentes do PIB, calculado pelo IBGE, de acordo com padrões internacionais.* O objetivo é medir a produção de bens e serviços no país em determinado período.

Leia: Como 13º salário surgiu de greve geral após vitória do Brasil na Copa de 1962 O indicador mostra quem produz, quem consome e a renda gerada a partir dessa produção. O crescimento do PIB (descontada a inflação) é frequentemente chamado de crescimento econômico.



O PIB (Produto Interno Bruto) do Brasil avançou 0,4% no terceiro trimestre deste ano, em relação aos três meses imediatamente anteriores, informou nesta quinta-feira (1º) o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Analistas consultados pela agência Bloomberg projetavam elevação de 0,6%.O PIB mede a produção de bens e serviços no país a cada trimestre. O avanço do indicador é usualmente chamado de crescimento econômico.