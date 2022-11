Musk: Twitter está contratando

A postagem traz quatro slides. No primeiro, um texto diz "estamos recrutando", sem citar dados. Em seguida, afirma um crescimento médio de novos usuários de 2 milhões por dia, entre 9 e 16 de novembro. As outas imagens mostram um aumento do tempo gasto na rede e na monetização e a diminuição em discursos de ódio.

Slides from my Twitter company talk pic.twitter.com/8LLXrwylta — Elon Musk (@elonmusk) November 27, 2022

Nas imagens finais, cita as atualizações recentes do Twitter, como mensagens com mais camadas de proteção e seu novo formato de verificação. O novo serviço, ao custo de US$ 8 por mês, permitirá que usuários tenham um logotipo menor e secundário de suas organizações.