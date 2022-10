Inflação dos mais pobres registra recuo em setembro

Por Rosana Hessel - Correio Braziliense





O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que mede a inflação das famílias mais pobres, com renda de até cinco salários mínimos, registrou queda de 0,32%, em setembro, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgados nesta terça-feira (11/10).





A deflação do INPC foi maior do que a do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que recuou 0,29% no mês passado. A queda nos preços dos alimentos, que mais pesam no cálculo do INPC foi um dos principais fatores para o resultado do indicador em setembro, de acordo com os dados do IBGE.









Conforme dados do IBGE, a queda de 0,51% nos preços de produtos alimentícios foi um dos principais fatores para o resultado do INPC. Em agosto, esse grupo registrou alta de 0,26%. Já os preços dos produtos não alimentícios continuaram caindo (-0,26%), embora o recuo tenha sido menor que o do mês anterior (-0,50%).





Nos índices regionais, duas das 16 capitais pesquisadas registraram alta de preços em setembro. A maior variação ficou com Vitória (0,21%), puxada pelas altas de 13% da taxa de água e esgoto e de 5,01% na conta de luz. A menor variação foi observada em Porto Alegre (-0,66%) em função das quedas de 9,04% nos preços da gasolina e de 17,94% nos preços do leite longa vida.





Para o cálculo do indicador de inflação mensal, foram comparados os preços coletados entre 30 de agosto a 28 de setembro de 2022 (referência) com os preços vigentes no período de 29 de julho a 29 de agosto de 2022 (base). O INPC é calculado pelo IBGE desde 1979, se refere às famílias com rendimento monetário de um a cinco salários mínimos, sendo o chefe assalariado, e abrange 10 regiões metropolitanas do país, além dos municípios de Goiânia, Campo Grande, Rio Branco, São Luís, Aracaju e de Brasília.