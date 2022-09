IPCA em setembro chega a -0,37%; deflação é registrada pelo 2° mês seguido

Pelo segundo mês seguido houve deflação no indicador (foto: Freepik/Reprodução)

O Índice Nacional de Preços do Consumidor Amplo (IPCA) registrou neste mês de setembro deflação de -0,37%. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), é a segunda vez seguida que o indicador registra deflação pela queda no preço dos combustíveis. O levantamento foi divulgado nesta terça-feira (27/9).

Em agosto, a queda foi de -0,73%, a maior em 30 anos de levantamento do IPCA. Dos combustíveis, a queda no preço da gasolina foi a que mais influenciou o valor. Ainda de acordo com o IBGE, o acumulado nos últimos 12 meses chegou a 7,96%.

O acumulado de 12 meses chegou a 7,96% (foto: IBGE/Reprodução)

No IPCA-15 (acumulado semestralmente) três dos nove grupos do IPCA-15 tiveram queda de preços: Transportes (-2,35%), Comunicação (-2,74%) e Alimentação e Bebidas (-0,47%).

A queda nos transportes pode ser explicada pela queda no preço dos combustíveis, em especial a gasolina. Houve ainda queda também em ônibus urbano (-0,08%), devido à redução dos preços das passagens aos domingos em Salvador (-0,82%), desde 11 de setembro.

Em Vestuário e Saúde e cuidados pessoais, os destaques foram os itens de higiene pessoal (1,28%) e os planos de saúde (1,13%), grupos de maior aumento em setembro, com 1,66% e 0,94% respectivamente.