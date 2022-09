Divinópolis: preço da cesta básica cai pelo quarto mês consecutivo

O trabalhador remunerado com salário mínimo precisou trabalhar 101 horas para pagar o custo da cesta básica em agosto (foto: Divulgação/SindMetal)

Após um período amargando altas, o preço da cesta básica registrou a quarta queda consecutiva em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas. A redução em agosto foi de 2,05% se comparado com o mês anterior. O levantamento foi divulgado, nessa quinta-feira (15/9), pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas Econômico Sociais (Nepes) da Faculdade Una.

No mês passado, o custo médio dos alimentos básicos no município foi de R$ 560,31. Em julho, o grupo dos mesmos itens custava R$ 572,04.



“Para este último em específico, a redução dos preços internacionais da soja, devido a uma demanda menor e ao ritmo menos intenso de negócios, contribuiu para o crescimento da oferta. Internamente, com o aumento da disponibilidade da soja e demanda reduzida, reprimida por causa dos altos patamares de preços do óleo no varejo, houve queda no valor médio”, explica o coordenador da pesquisa, professor Wagner Almeida.



Outro fator é citado pelo professor para explicar as consecutivas quedas no preço da cesta básica. “De maneira geral, o que tem puxado essa redução é o efeito em cadeia provocado pela política de desoneração dos combustíveis e energia elétrica.”





Para ele, a tendência de redução deve se manter em “curtíssimo prazo”. A médio prazo, os sinais, segundo Almeida, são de novas altas.



“A baixa dos preços não é generalizada, enquanto alguns demonstraram queda, em contrapartida outros subiram. Além disso, as medidas fiscais colocadas em prática, como o auxílio emergencial, por exemplo, são mecanismos que sustentam o consumo e podem pressionar os preços”, explica.



Cesta básica mantém alta no ano

Embora, as reduções tímidas sejam registradas, no acumulado do ano, a cesta ainda apresenta alta de 4,58%. Se analisados os últimos 12 meses, o índice é maior, 20,4%.



Dos 13 itens que compõe a cesta básica, cinco tiveram aumento nos preços médios na comparação com o mês anterior: banana-prata (28,58%), tomate (28,15%), Açúcar (3,77%), manteiga (1,12%) e carne (0,87%).



No caso da carne bovina, que representa o maior peso (41,5%) na composição da cesta básica de alimentos, foram pesquisados os cortes: chã de dentro e chã de fora.

Salário Mínimo

A pesquisa também apontou que a cesta básica consome 46,2% da remuneração do trabalhador que ganha R$ 1.212. O salário mínimo, segundo o levantamento, necessário para arcar com os custos básicos de uma família de quatro pessoas é de R$ 4,7 mil.



Em agosto, o tempo médio trabalhado pra adquirir os produtos da cesta foi de 101 horas e 42 minutos.

Pesquisa

A pesquisa foi realizada entre 23 e 27 de agosto com levantamento de preços praticados em cinco estabelecimentos que possuem em sua estrutura açougue, padaria e hortifrúti.



A metodologia utilizada para a coleta dos dados segue as orientações sugeridas pelo Departamento intersindical de estatística e estudos socioeconômicos (Dieese).



*Amanda Quintiliano especial para o EM