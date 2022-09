Daimler Truck corta quase um terço dos postos de trabalho no Brasil

Linha de produção da Daimler Truck (foto: Daimler Truck media site)

A montadora alemã de caminhões e ônibus Daimler Truck vai suprimir 3.600 postos de trabalho no Brasil, "quase um terço dos funcionários no país", informou à AFP um porta-voz do grupo.Os cortes, em uma fábrica de São Bernardo do Campo, afetam a 2.200 funcionários permanentes, com os quais foram iniciadas negociações sobre "a aplicação concreta" (do dispositivo).Os contratos de 1.400 trabalhadores temporários não serão prorrogados, segundo o porta-voz.Inaugurada em 1956, a fábrica de São Bernardo é a maior da Mercedes Benz Truck fora da Alemanha, mas "a rentabilidade não é satisfatória", segundo a mesma fonte.A fábrica monta caminhões, mas também fabrica motores e chassis de ônibus. De acordo com a imprensa, parte da produção deve ser terceirizada.A marca Mercedes Benz vendeu no primeiro semestre do ano 72.600 unidades no mundo, uma leve alta na comparação com os últimos 12 meses, segundo o relatório trimestral, que indica uma "pequena queda" de 4,5%, a 15.700 unidades no Brasil.O grupo Daimler Truck registrou nos primeiros seis meses do ano um volume de negócios de 1,75 bilhão de dólares na América Latina, dos quais US$ 1,4 bilhão corresponde à unidade Mercedes Benz.