Saiba quem são as 10 mulheres mais ricas do Brasil, segundo a Forbes

Vicky Safra com o marido Joseph Safra (falecido em 2020) em um retrato oficial publicado no site da família (foto: JSAFRASARASIN.COM)

A revista Forbes divulgou nesta quinta-feira (1/9) a lista dos maiores bilionários brasileiros. Ao todo são 290, desses, 57 são mulheres — três a menos do que no ano passado. A lista de 2021, no entanto, também era maior, com 315 bilionários no total.Segundo a publicação, isso é reflexo da queda das ações da maior parte das companhias nacionais negociadas em Bolsa. Além disso, as condições desfavoráveis do mercado fizeram com que nenhuma empresa abrisse capital neste ano.Este ano, apenas uma mulher é debutante na lista entre os sete novos bilionários brasileiros, a cofundadora do banco digital Nubank, Cristina Helena Junqueira, com uma fortuna avaliada em R$ 2,5 bilhões.Viúva do banqueiro Joseph Safra, ela herdou aproximadamente metade da fortuna do empresário. Nascida na Grécia, mudou-se para o Brasil ainda pequena. Atualmente, lidera a fundação filantrópica Vicky and Joseph Safra Philanthropic Foundation.Filha do empresário José Ermírio de Moraes, fundador da multinacional Votorantim. A família é dona de toda a companhia, o quinto maior grupo industrial diversificado da América Latina.Uma das maiores acionistas individuais do Itaú Unibanco ao lado do irmão, Alfredo Egydio Arruda Villela Filho. Eles têm, juntos, aproximadamente 14% da Itaúsa, holding que controla o banco. Atualmente, preside o Instituto Alana, organização voltada a projetos culturais.Médica, é fundadora da rede de assistência médica Amil ao lado do ex-marido, Edson de Godoy Bueno.Dona da empresa de crédito pessoal Crefisa e da Faculdade das Américas (FAM), é a atual presidente do clube de futebol Palmeiras.Mãe e filha, são controladoras da empresa agrícola Amaggi. Lucia Maggi fundou a companhia ao lado do marido André Maggi, falecido em 2001. Atualmente, além da filha Marli, o filho Blairo e os genros Itamar e Hugo também fazem parte do controle da empresa.Neta de José Ermírio de Moraes, faz parte da família que controla o grupo Votorantim. Ela herdou, ao lado dos dois irmãos, a participação do pai na companhia.Ao lado do irmão Pedro de Godoy Bueno, está entre os grandes acionistas da rede de diagnósticos Dasa.Viúva do empresário Francisco Ivens de Sá Dias Branco, é a principal acionista da companhia alimentícia M. Dias Branco.