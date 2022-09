Forbes revela 10 maiores bilionários brasileiros, saiba quem são

O dono da Ambev, Jorge Paulo Lemann, voltou a ser a pessoa mais rica do Brasil. (foto: Google/Reprodução)

A revista Forbes divulgou, nesta quinta-feira (1°/9), a lista dos maiores bilionários brasileiros. Consta no levantamento, 290 nomes, 26 a menos do que o ano passado. Além disso, 75% das fortunas tiveram decréscimo neste ano. Foi o pior desempenho médio desde a primeira edição da versão brasileira da lista, há dez anos.

De acordo com a publicação, o patrimônio dos bilionários foi impactado pela queda das ações da maior parte das companhias nacionais negociadas em Bolsa. Além disso, as condições desfavoráveis do mercado fizeram com que nenhuma empresa abrisse capital neste ano.

Neste ano, o dono da Ambev, Jorge Paulo Lemann, desbancou o sócio-fundador do Facebook Eduardo Saverin, e voltou a ser a pessoa mais rica do Brasil, com uma fortuna de R$ 72 bilhões.

Na lista, ainda figuram nomes como o do polêmico empresário Luciano Hang, dono da Havan, e de uma única mulher, Vicky Sarfati Safra.





Veja a lista completa

Jorge Paulo Lemann: R$ 72 bilhões



Eduardo Luiz Saverin: R$ 52,8 bilhões Eduardo Luiz Saverin tem 40 anos e é dos fundadores do Facebook.

Marcel Herrmann Telles: R$ 48 bilhões O empresário de 72 anos foi considerado o homem mais rico do Brasil em 2021. Ele é sócio da Ambev.

Carlos Alberto da Veira Sicupira e família: R$ 39,85 bilhões O empresário tem 74 anos e também é um dos sócios da Ambev. Além disso, ele também controla as Lojas Americanas. Jacob, Esther, Alberto e David Safra: R$ 38,9 bilhões A família controla o Banco Safra. Vicky Sarfati Safra: R$ 37,5 bilhões Vicky Safra tem 88 anos e era casada com Joseph Safra, fundador do banco Safra

André Santos Esteves: R$ 29,7 bilhões O banqueiro de 54 anos é sênior Partner do BTG Pactual

Luciano Hang: R$ 24,5 bilhões O empresário de 59 anos é dono da loja de departamento Havan.

Alexandre Behring da Costa: R$ 24 bilhões Alexandre Behring tem 55 anos, é investidor e co-fundador e sócio-diretor da 3G Capital Joesley Mendonça Batista e Wesley Mendonça Batista: R$ 22,5 bilhões (cada) A família é dona da JBS, empresa de agronegócio

Economista de 83 anos, é dono da cervejaria Ambev, sócio do 3G Capital e controlador de redes como Burger King, Tim Hortons e Kraft-Heinz