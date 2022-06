Luiza Trajano já foi considerada a mulher mais rica do Brasil pela revista Forbes (foto: Ana Catarina/Divulgação)

O nome de Luiza Trajano, dona de parte da Magazine Luiza, o Magalu, saiu da lista de bilionários da revista estadunidense Forbes. Com uma fortuna menor que US$ 1 bilhão, a saída da empresária do ranking tem relação com a queda significativa das ações da empresa, que despencaram 89% nos últimos onze meses. As ações passaram de R$ 23,90 para os atuais R$ 2,54.

Fundada em 1957 por seus pais, atualmente Trajano é dona de pouco mais de 17% da empresa. As informações foram publicadas pela revista. Em abril deste ano, sua fortuna já havia “caído” para US$ 1,4 bilhão, o equivalente a R$ 7,1 bilhões. A desvalorização foi de 75%, ou US$ 4,2 bilhões, correspondente a R$ 21,5 bilhões.