Ford vai demitir quase 3 mil funcionários

Em uma tentativa de cortar custos, a Ford anunciou, nesta segunda-feira (22/8), que vai demitir quase 3 mil trabalhadores das fábricas e colaboradores com contrato em vigência. A montadora vive etapa decisiva, na qual migrará gradativamente para o mercado de veículos elétricos.

Os Estados Unidos serão os mais afetados pela decisão da empresa e terão pelo menos 2 mil funcionários desligados, provavelmente no estado de Michigan. No entanto, a onda de demissões deve atingir trabalhadores do Canadá e da Índia.