Dia dos Pais: lojas de Minas faturam R$ 19 milhões com vendas on-line

Lojas online de Minas tiveram mais de 61 mil pedidos no Dia dos Pais em 2022 (foto: Reprodução)

Minas Gerais foi o segundo estado que mais teve faturamento com vendas online no Dia dos Pais. As pequenas e médias empresas do estado arrecadaram um total de R$ 19 milhões na data comemorativa, de acordo com balanço feito pela Nuvemshop, plataforma de e-commerce na América Latina que conta com 100 mil lojas ativas.

Todo o país vendeu R$ 163 milhões no período, um crescimento de 21% em relação ao ano passado. Os lojistas do estado de São Paulo foram os que mais faturaram com a data, com R$ 77 milhões. O Rio de Janeiro ficou em terceiro na lista, ao faturar R$ 14,6 milhões.





Ceará (R$ 9 milhões) e Santa Catarina (R$ 8,3 milhões) completam o top 5 dos estados das pequenas e médias empresas que mais faturaram com as vendas via e-commerce.





No território mineiro, o segmento que mais vendeu foi o de Moda, com arrecadação de R$ 12 milhões. Já Acessórios (R$ 863 mil), Casa & Decoração (R$ 732 mil) e Saúde e Beleza (R$ 630 mil) também tiveram destaque em Minas, num total de 61 mil pedidos feitos.

Em todo o país, os segmentos de Moda (R$ 71 milhões), Acessórios (R$ 16,5 milhões) e Saúde & Beleza (R$ 13 milhões) lideraram as vendas online em 2022. Foram realizados um total de 653 mil pedidos durante as três semanas analisadas, o que indica um aumento de 11% no comparativo com o ano passado.

Valor médio do presente tem alta de 10%





O valor médio gasto nos estabelecimentos também apresentou variação positiva de 10%, o equivalente a R$ 250 no gasto médio feito pelos clientes.





Para o gerente de Desenvolvimento de Plataforma da Nuvemshop, Luiz Natal, os clientes se adaptaram bem à nova realidade de fazer compras de maneira segura e sem sair de casa.





“As datas comemorativas aquecem o varejo e os lojistas têm a oportunidade de aumentar o faturamento via e-commerce ano após ano, uma vez que os consumidores estão cada vez mais adaptados a comprar digitalmente. O Dia dos Pais é uma das datas mais importantes para os lojistas online”, afirma.