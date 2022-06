Eletrobras: governo define rateio de compra de ações com FGTS

No total, 11 instituições financeiras se cadastraram para participar da operação com o FGTS (foto: José Lins/Acervo Eletrobras)









A informação foi divulgada nesta sexta-feira (10/6) em documentos oficiais da operação. O rateio estabelece que para cada R$ 1.000 reservados, o trabalhador poderá usar R$ 668 para aquisição das ações da Eletrobras, ou seja, 66% do que foi pedido. Os trabalhadores podiam utilizar até 50% do total do saldo em conta do FGTS em compra de ações.





No comunicado ao mercado, a estatal informa que os valores depositados em excesso serão devolvidos ao FGTS sem qualquer remuneração. No caso das migrações de fundos da Petrobras e da Vale para o novo fundo da Eletrobras, a estatal mantém o limite de R$ 6 bilhões aos trabalhadores.









No total, 11 instituições financeiras se cadastraram para participar da operação com o FGTS, num quadro de 24 fundos de investimentos, sendo os demais abertos a qualquer comprador. O preço de cada ação foi fixado em R$ 42, para as vendas que devem ocorrer na segunda-feira (13/6) na bolsa de valores de São Paulo, a B3.





Por enquanto, especula-se que a capitalização da estatal chega a R$ 33,7 bilhões, considerando o lote suplementar.