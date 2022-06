Uberaba terá voos diretos para Guarulhos a partir de 12 de setembro

Aeroporto de Uberaba é o único que atualmente opera voos comerciais na macrorregião do Triângulo do Sul (foto: Infraero / Divulgação)

Uberaba passará a contar com voos diretos para o Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, a partir do dia 12 de setembro. O anúncio foi feito pela prefeitura do município, após uma reunião com representantes da empresa Gol Linhas Aéreas e da Infraero nessa quarta-feira (8/6).

Os voos serão às segundas, quartas, sextas e domingos, decolando de Guarulhos às 10h e aterrissando em Uberaba às 11h30. O avião vai retornar às 12h de Uberaba, chegando em Guarulhos às 13h45. A Voepass será a responsável pela operação, com a aeronave ATR-72, que tem capacidade para 68 passageiros.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação de Uberaba, Rui Ramos, o voo será importante para a cidade e região.

"A companhia fez seu levantamento e a operação é viável, pois será feita exclusivamente pela Gol. Com certeza novas rotas virão, como aconteceu com a Azul com voos para Campinas e Belo Horizonte, e aqueles outros para o período de férias", destacou Rui, fazendo um apelo para que todos utilizem o serviço, pois a manutenção e a ampliação da malha dependerão da demanda.

Além de encurtar a distância entre a capital paulista e o Triângulo Mineiro, os novos trechos permitirão a todos que voarem com passagem adquirida junto a Gol, o acúmulo de milhas no programa de fidelidade Smiles.

Infraestrutura para as operações

O especialista de Planejamento e Infraestrutura da Gol, Matheus Motta, assegurou que a empresa já está trabalhando no espaço reservado no Aeroporto de Uberaba - Mário de Almeida Franco. "Nesses próximos meses nossa equipe de TI, obras e infraestrutura estará montando a estrutura para atender aos nossos clientes, com preço competitivo e no padrão Gol", pontuou.

Já a prefeita de Uberaba, Elisa Araújo, explicou que o trabalho para a vinda da companhia aérea foi feito há mais de um ano e meio, por meio do governo estadual, que fez um deferimento de impostos para que se viabilizasse a vinda da Gol para Minas Gerais e para Uberaba.

"Um anúncio que vai ao encontro das diversas demandas que Uberaba tem. E ampliando o destino com Guarulhos vai permitir a conexão com o Brasil e o mundo e atrair as atenções para o nosso aeroporto. Tenho certeza de que os uberabenses e toda a região se beneficiarão com esse voo para Guarulhos", disse.