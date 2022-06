Economia brasileira cresce 1% no primeiro trimestre

(foto: pixabay)

A economia do Brasil cresceu 1% no primeiro trimestre de 2022 - ano marcado pela eleição presidencial - na comparação com os últimos três meses de 2021, anunciou nesta quinta-feira o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). resultado do PIB , impulsionado pelo setor de serviços, está de acordo com as expectativas do mercado.O Brasil encerrou 2021 com um crescimento de 4,6% na comparação com ano anterior, marcado por uma queda de 3,9% devido ao impacto da pandemia.O PIB do 1º trimestre avançou 1,7% na comparação com o mesmo período de 2021, o terceiro resultado positivo consecutivo, após uma revisão dos dados anteriores que registraram uma breve recessão entre o segundo e terceiro trimestres.O Brasil registrou queda no setor agropecuário (-0,9%), estabilidade na indústria (0,1%) e recuperação nos serviços (1%), o maior da economia.Para o conjunto do ano, o resultado esperado é de um crescimento de 1,4% do PIB, melhorando as projeções anteriores, de meados de maio, segundo a média das informações compiladas pelo jornal Valor.