Termina hoje prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda

Quem não entregar a declaração até o final do dia estará sujeito a multa, juros e correção (foto: Agência Brasil)

08:36 - 30/05/2022 'Paguei um boleto duas vezes: e agora?' A Receita Federal informou que até às 11 horas de ontem (segunda-feira) foram entregues 30.917.024 declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2022, ano-calendário 2021. A expectativa é de que 34.100.000 declarações sejam enviadas até 31 de maio, quando termina o prazo. Mensalmente a Receita Federal recebe da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) recursos para pagar as restituições e cria lotes bancários. A ordem de prioridade para recebimento de restituição do IRPF é de Idosos, com prioridade dentre esses para os maiores de 80 anos, contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave, contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério e depois os demais contribuintes. Havendo empate nos critérios, quem entregou primeiro tem prioridade.

Na tarde desta terça-feira (31), a Receita Federal fará uma coletiva à imprensa para apresnetar um balanço sobre a entrega das declarações





O prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda termina às 23h59 minutos desta terça-feira (31). Quem ainda não enviou deve se apressar porque o site costuma ficar congestionado quando se aproxima do horário final.O valor mínimo da multa para quem não entregar é de R$165,74 e de 1% ao mês, sobre o valor do imposto devido, pode chegar até 20% do valor a ser pago. Ela é gerada no momento da entrega da declaração e a notificação de lançamento fica junto com o recibo de entrega e o contribuinte terá 30 (trinta) dias para pagar a multa. Após este prazo, começam a correr juros de mora (taxa Selic).