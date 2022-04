FGTS poderá ser usado para quitar até 12 parcelas em atraso da casa própria

Trabalhadores poderão usar o saldo do FGTS para pagar até 12 parcelas em atraso do financiamento da casa própria (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) FGTS para pagar até 12 parcelas em atraso de financiamento imobiliário contratado no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), vinculado ao governo federal. A medida é temporária, entrando em vigor no dia 2 de maio, e terá validade até 31 de dezembro. O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço autorizou o uso do saldo dopara pagar até 12emdeimobiliário contratado no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), vinculado ao governo federal. A medida é temporária, entrando em vigor no dia 2 de maio, e terá





04:00 - 20/04/2022 Caixa libera saques do FGTS a partir desta quarta-feira (20/4) A resolução publicada nesta quarta-feira (20/4), no Diário Oficial da União (DOU), muda a regra atual. O novo limite permitirá o uso de recursos do FGTS para quitar até 12 prestações atrasadas, "que poderão integrar o valor a ser abatido". Pela norma anterior, o trabalhador não poderia ter mais do que três prestações em atraso para utilizar os recursos do FGTS para amortização do saldo devedor.





A medida visa "permitir um melhor atendimento aos trabalhadores" no uso do saldo da conta vinculada do FGTS.