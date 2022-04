Consumidores encontram preços altos e filas na véspera da Páscoa

Lojas tiveram muito movimento neste sábado, véspera do Domingo de Páscoa (foto: Jair Amaral/EM/DA PRESS)

Quem deixou para comprar os ovos de Pásco a de última hora, neste sábado de Aleluia (16/4), encontrou lojas cheias e preços nas alturas no Centro de Belo Horizonte. Apesar dos desassabores, muita gente comprou as guloseimas para alegrar as pessoas queridas no Domingo de Páscoa.

Foi o caso do auxiliar contábil João Vítor dos Santos Monteiro, de 20 anos, que não teve tempo para ir às lojas antes. Mas como ele queria marcar a primeira Páscoa que passa com a namorada, não desanimou de ir até o comércio neste sábado. Os ovos de chocolates que ele queria estavam com preços variando entre R$ 70 e R$ 80. "É um precinho bom, mas para presenter a Sara, vale a pena", disse o rapaz sobre o namoro que completará o primeiro mês.

A auxiliar de cozinha Karina Duarte da Silva, de 35 anos, também deixou para comprar os ovos de chocolate na véspera da Páscoa. Ela VAI presentear os filhos, afilhados e sobrinhos. Ao todo comprou seis ovos, que ficaram em torno de R$ 200. Mesmo o valor sendo alto, ela não abre mão da tradição de DAR ovos de chocolate no dia de ressurreição de Jesus Cristo. Os ovos são símbolo desse renascimento.

O filho Isaac, de 5 anos, ficou todo feliz quando viu Karina chegar com os presentes, e já queria comer no sábado mesmo, mas a mãe alertou que ele só poderá abrir no Domingo de Páscoa. Ela também presenteará os outros filhos, de três, 10, 15 e 19 anos. E justificou os motivos de ter ido comprar somente hoje. "Como eu trabalho durante a semana, só hoje tive um tempinho. As lojas estavam cheias demais", disse.

Na avaliação dela, parece que na reta final, os preços aumentam ainda mais. "Está difícil para todo mundo, deveriam ter essa consciência. Vi uma promoção de cinco barras de chocolate por R$ 10. Hoje quando fui comprar, eram apenas três barras pelo mesmo valor", reclamou.

Luiz Lima, de 28 anos, manobrista, comprou ovo para a namorada Sthefanie Aparecida, 23, e para a filha de nove anos. "Para minha namorada, comprei um ovo de avelã. Ela gosta muito". O presente de 350 gramas saiu por R$ 62. Para a filha, ele comprou um ovo de 90 gramas no valor de R$ 43. "Comprei o da Hello Kity, que ela gosta desse tema." O manobrista enfrentou fila de 40 minutos para pagar o produto, mas não se importou pela tradição da data. "A Páscoa é momento de dividir com as pessoas", disse.