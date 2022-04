Minas tem R$ 109,91 milhões em dívidas pagas pelo Tesouro Nacional em março

Tesouro paga R$ 109,91 milhões em dívidas de Minas Gerais (foto: Getty Images)

O Tesouro Nacional pagou R$ 109,91 milhões em dívidas pertencentes ao estado de Minas Gerais no mês de março. Esse valor foi divulgado pelo Tesouro nesta quinta-feira (7). Outros quatro estados também foram contemplados – Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Goiás e Rio Grande do Norte.

Ao todo, o Tesouro Nacional honrou com R$ 569,46 milhões em dívidas públicas com os estados. Minas foi o terceiro maior beneficiado com os pagamentos realizados no mês passado.



Apenas o Rio de Janeiro, com R$ 195,46 milhões, e Rio Grande do Sul, com R$ 182,66 milhões, tiveram maiores pagamentos relativos à inadimplência. Já Goiás teve R$ 76,40 milhões e o Rio Grande do Norte ficou com R$ 5,03 milhões.





Tesouro paga dívida de cinco estados (foto: Tesouro Nacional)

Minas Gerais também foi o mutuário com o maior pagamento realizado pelo Tesouro no acumulado do ano. Foram R$ 1,08 bilhão, o que equivale a 50,93% do total.



O estado já havia recebido R$ 149,45 milhões em janeiro e R$ 818,64 milhões em fevereiro referentes a garantias horadas pela União.

Nos primeiros três meses de 2022, a União, por meio do Tesouro Nacional, já honrou com R$ 2,12 bilhões em dívidas de entes subnacionais.



Os estados do Rio de Janeiro, com R$ 429,58 milhões (20,30% do total), e Goiás, com R$ 410,94 milhões (19,41%) são, ao lado de Minas, os mais amparados.

De 2016 até março deste ano, a União já realizou um total de R$ 44,03 bilhões em pagamentos de garantias em operações de crédito. Minas Gerais foi o segundo mais bancado pelo Tesouro, com cerca de R$ 11,25 bilhões em dívidas pagas.



O estado que lidera este ranking é o Rio de Janeiro, com aproximadamente R$ 27,15 bilhões.

Vale ressaltar que Minas Gerais possui uma das maiores dividas da União, portanto, o estado necessita de valores maiores que os demais. Se o estado não cumprir com sua parte dentro do prazo estipulado ou efetuar um calote, o Tesouro pode impedir financiamentos futuros, além de descontar o valor por meio de bloqueios nos repasses federais ordinários.