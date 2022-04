Postos pressionam governo de Minas por nova redução da alíquota do diesel

Alíquota do ICMS do diesel voltou a ser de 15% (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

Proprietários de mais de 4 mil postos de combustíveis em Minas Gerais enviaram ofício à Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais (SEF-MG) para que o decreto que prevê redução da alíquota do ICMS diesel fosse prorrogado. Desde a última sexta-feira (1º/4), os estabelecimentos passaram a comprar o combustível com a porcentagem de 15% cobrada no imposto, o que implicou no aumento do preço final para os motoristas de caminhões e ônibus.

Desde novembro, o Estado reduziu a alíquota para 14% para conter a escalada dos preços em Minas, depois que a Petrobras anunciou aumento na gasolina e no diesel nas refinarias. A medida do governo também foi uma resposta a um início de greve mobilizada pelos tanqueiros.





Inicialmente, a redução da alíquota teria validade até 31 de janeiro, mas foi prorrogada por mais 60 dias . Dados da Secretaria de Estado da Fazenda mostram que Minas deixou de arrecadar um total de R$ 164,1 milhões, sendo R$ 98,46 milhões entre novembro e janeiro e R$ 65,64 milhões entre fevereiro e março. Além de voltar a cobrar 15% no preço do litro do diesel, o Estado prevê alíquota de 16% no ICMS do etanol e de 31% na gasolina.

O Sindicato dos Tanqueiros de Minas Gerais (Sindtanque-MG) fez proposta para uma alíquota de 12% no ICMS do diesel , mas não houve acordo com o governo.

“A manutenção dos 14% da alíquota seria fundamental para arrefecer a atual crise global dos combustíveis, sobretudo do diesel, que sofre com problemas de desabastecimento. Principalmente revendas de marca própria, que correspondem a quase 50% dos postos dos mineiros, têm tido dificuldade em repor seus estoques”, diz nota do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo de Minas Gerais (Minaspetro).





“É importante que o Governo de Minas se sensibilize com a atual crise global dos combustíveis e busque medidas que consigam amenizar os preços para empresariado e consumidores”, complementa o comunicado.

Alíquota fixa





Em relação ao preço do diesel, o Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) anunciou a partir de 1º de julho uma alíquota fixa de R$ 1,006 para o diesel S-10, o mais usado no país. A medida atende a determinação da lei complementar nº 192 de 2022, que determina a adoção de uma alíquota uniforme. O próprio Confaz havia sugerido até 30 de junho o congelamento do ICMS que incide sobre o preço final da gasolina, etanol e gás de cozinha.





O Estado de Minas questionou o governo de Minas sobre o apelo dos proprietários dos postos de combustíveis. Esta reportagem será atualizada em breve.



Novo protesto

Diante da falta de negociação com o governo, tanqueiros que prestam serviços para a distribuidra Ale fizeram protesto na madrugada desta segunda-feira (4/4) nas proximidades da Refinaria Gabriel Passos (Regap), em Betim. O ato durou 12 horas, com cerca de 100 caminhões ficando estacionados nas imediações da distribuidora.

Os tanqueiros reivindicam o pagamento do piso mínimo do frete; cumprimento do descanso previsto na Lei do Motorista (Lei 13.103/2015); pagamento de diária após 5 horas de espera para carga ou descarga; além de melhorias das condições de trabalho no pátio da base, como limpeza dos sanitários e bebedouros).

Após reunião com o Sindtanque-MG, a representação da Ale reconheceu a legitimidade dos pleitos dos transportadores. O sindicato concedeu o prazo de 15 dias para que as reivindicações sejam atendidas e optou pelo encerramento do movimento.