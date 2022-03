Reajuste no preço dos medicamentos provoca corrida às farmácias de BH

Consumidores tentam se precaver com aumento de remédios (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press.)

O reajuste no preço dos medicamentos vai significar mais um peso no já comprometido orçamento das famílias brasileiras . Os novos preços foram definidos nesta semana pela Câmara de Regulamentação do Mercado de Medicamentos (Cmed), órgão do governo federal que vai enviar para todas as farmácias do país a tabela com os valores reajustados.





De acordo com o Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos (Sindusfarma), os remédios ficarão 10,89% mais caros, na média, a partir desta sexta-feira (1º/4), mas algumas opções podem ter aumento de até 18% em todo o país.





O aumento é calculado considerando a variação inflacionária medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), ganhos de produtividade das fabricantes de medicamentos e variação dos custos dos insumos e características de mercado.





Os remédios têm preço controlado e congelado por 12 meses e nenhuma farmácia poderá aumentar o preço máximo ao consumidor (PMC) de seus produtos sem autorização do governo.





Em Belo Horizonte, consumidores começaram desde já uma corrida aos estabelecimentos para antecipar a compra de medicamentos com descontos. As farmácias só receberão a tabela com os novos preços a partir desta sexta-feira, quando o Diário Oficial da União (DOU) já terá publicado a portaria que autoriza o reajuste dos produtos.





Marília diz que gasta R$ 1 mil por mês com medicamentos (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

"Há alguns dias, estou comprando medicamentos para tomar em seis meses. Só assim para fugir desse aumento que teremos. Tenho alguns descontos pelo laboratório, mas creio que o preço vai aumentar neles também", afirma a aposentada Marília Ribeiro Santana, de 65 anos, que gasta em torno de R$ 1 mil com medicamentos por mês.





Ela consome mais remédios para pressão, além de ivermectina, AAS e Xarelto. A partir de agora, a aposentada diz que tentará administrar melhor as dívidas para encaixar o aumento nas farmácias. "Temos que planejar os meses. Coloquei compras para o cartão de crédito que vai vencer em maio. Até lá, dá tempo de receber e quitar as dívidas".





Além de antecipar a compra de remédios, o comerciante Jorge Luiz Nepomuceno, de 46 anos, diz que vai aumentar a busca por genéricos e pesquisar ao máximo os preços, optando por farmácias mais baratas.





"Tudo vai ficar muito complicado, tendo em vista que outras coisas aumentaram, sobretudo a gasolina, que já vão pesar no orçamento. Não tem outro jeito. Vamos ter de cortar várias coisas que comprávamos para que nosso salário possa dar conta de comprar tudo o que precisamos", afirma.





Recomposição anual





Segundo o Sindusfarma, os medicamentos subiram em média 3,75% no acumulado dos dois primeiros anos da pandemia do coronavírus. Enquanto isso, a inflação geral no Brasil saltou para 15,03%, gerando uma diferença para menos de 11 pontos percentuais.





O sindicato afirma que a recomposição anual de preços definida pelo governo poderá ser aplicada a cerca de 13 mil apresentações de medicamentos disponíveis no mercado varejista brasileiro.