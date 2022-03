Mau uso do cartão de crédito é 'vilão' do bolso do brasileiro, diz pesquisa

Mau uso do cartão de crédito, desemprego e 'cheque especial' são as principais razões para superendividamento, segundo pesquisa PROTESTE (foto: Agência Brasil)





Em seguida, o desemprego aparece como segunda razão, com 44% das respostas. O cheque especial está em terceiro lugar, com 42%, e teve um aumento de 25% em comparação ao ano passado.

O estudo revela ainda que o consumo na pandemia diminuiu 36% em relação à pesquisa de 2021. Este ano, 28% dos entrevistados afirmaram que aumentaram o consumo durante a pandemia. Já em 2021, o resultado foi de 64%.





A pesquisa

Produzida pela PROTESTE, a pesquisa “Aspectos do Endividamento” foi feita com base na entrevista de 500 pessoas que moram em São Paulo e no Rio de Janeiro.





O principal objetivo é entender o “grau de endividamento do consumidor e quais comportamentos e fatores externos fazem com que o consumidor chegue até o endividamento”.





