Carne mais macia do mundo é produzida no Distrito Federal

(foto: Arquivo pessoal)

Considerada a melhor do mundo, a carne do boi japonês wagyu é fornecida e vendida por empresas brasilienses. O haras Rancho Tokarski, na zona rural de Planaltina, no Distrito Federal (DF) está se dedicando a criar o gado especialíssimo.

Marmoreio

“Podemos agora oferecer aos nossos clientes o que é conhecida, mundialmente, como a Ferrari das carnes”, diz Ricardo Furtado, sócio de uma loja de carnes em Brasília.

Toda a fama da carne do wagyu se dá por causa do chamado marmoreio. É a gordura intramuscular, que dá um visual de mármore para a peça e responsável por sua alta maciez. O boi é criado em condições especiais que garantem o bem-estar do animal.

Barriga de aluguel

O Rancho Tokarski começou a investir no projeto há sete anos com a compra de embriões da empresa japonesa Yakult. Os embriões foram implantados em vacas, no procedimento conhecido como “barriga de aluguel”.