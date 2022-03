Servidores do Banco Central ameaçam greve por tempo indeterminado

Os servidores já tinham feito uma paralisação na quarta-feira (9/3) (foto: Marcelo Ferreira/CB) O Sindicato dos Funcionários do Banco Central (Sinal) indica que haverá greve por tempo indeterminado caso não seja agendada até o dia 22 de março uma reunião com o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira.

Segundo o Sindicato, se nada ocorrer, será colocado em assembleia da categoria o indicativo de greve por tempo indeterminado e a entrega das comissões na mesma data.

Além disso, os substitutos de todas as funções comissionadas do Banco Central solicitaram, coletivamente, a publicação imediata de portarias anulando as nomeações.

Os servidores já tinham feito uma paralisação na quarta-feira (9/3). Segundo o Sinal, o movimento teve 60% de adesão.