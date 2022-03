Semana do consumidor: nova regra de precificação é tema de ação educativa

Procon realiza ação educativa durante Semana do Consumidor (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) Começa nesta segunda-feira (14/3), a Semana do Consumidor. Este ano, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor de Minas Gerais (Procon-MG) promoverá uma ação educativa, em parceria com os Procons municipais, para orientar os consumidores sobre novas regras vigentes no mercado.





Novas regras

A precificação por unidade de medida obriga os fornecedores a informar, de forma legível, clara e ostensiva, além do preço dos produtos, o preço por quilo, litro, metro ou quantidade de produtos.





A regra busca facilitar a comparação dos preços pelos consumidores, permitindo o exercício de livre escolha, baseado no melhor custo-benefício.





“O consumidor precisa estar mais esclarecido e consciente quanto ao produto que ele compra e consome. Agora, ele terá uma unidade única como referência”, comenta o presidente da Associação Mineira da Indústria da Panificação (Amipão), Winicius Dantas.





Para Winicius, a comparação trará conforto para o consumidor, que poderá comparar facilmente e rapidamente sem a necessidade de uma calculadora ou papel, além de agilizar o processo da compra. “Vai contribuir muito para a decisão de compra”.

Ação educativa

Além do consumidor, o fornecedor também deve se adaptar às mudanças. Durante a ação educativa, os fiscais dos Procons visitarão os fornecedores e solicitarão o preenchimento de questionário, com a finalidade de verificar se já estão cumprindo a nova forma de precificação. Junto a isso, será oferecido material educativo sobre as mudanças.



A ação contará com a participação de entidades representativas de fornecedores, como a Associação Mineira dos Supermercados (Amis), Associação Mineira da Indústria da Panificação (Amipão), Clube dos Diretores Lojistas de Belo Horizonte (CDL-BH), Federação do Comércio de Bens (Fecomércio-MG), e Serviços e Turismo do Estado de Minas Gerais.