Valores esquecidos podem ser resgatados neste sábado (foto: Agência Brasil/Reprodução) Quem não conseguiu consultar os valores esquecidos nos bancos terá uma nova oportunidade para pedir o resgate do dinheiro. O Banco Central permitiu que o Sistema de Valores a Receber (SRV) possa ser acessado aos sábados, das 4h às 24h, até o fim do mês de março.





Neste sábado (12/3), o resgate está liberado para pessoas com data de nascimento ou empresas com data de abertura anterior a 1968. As outras repescagens serão nos dias 19 e 26 de março.









O SVR abriu as consultas em 14 de fevereiro para que se pudesse verificar se havia recurso residual nas contas bancárias. Depois de solicitado o saque, a instituição financeira terá até 12 dias úteis para fazer a transferência. A expectativa é que pagamentos realizados por meio do Pix ocorram mais rapidamente.

Datas para a repescagem

7 a 11 de março

Nascidos antes de 1968 ou empresas abertas antes desse ano

Repescagem: sábado, 12 de março, das 4h às 24h





14 a 18 de março

Nascidos entre 1968 e 1983 ou empresas fundadas nesse período

Repescagem: 19 de março, das 4h às 24h





21 a 25 de março

Nascidos a partir de 1984 ou empresas abertas a partir dessa data

Repescagem: 26 de março, das 4h às 24h





A partir de 28 de março

Quem perder a repescagem poderá pedir o resgate a partir dessa data