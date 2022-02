PRF e PM apreendem quase R$ 200 mil em mercadorias sem notas fiscais

Ação aconteceu na rodovia MGC-497 (foto: Divulgação/PRF)

As polícias Rodoviária Federal (PRF) e Militar Rodoviária (PMR) apreenderam, na manhã desta segunda-feira (14/2), cerca de R$ 200 mil em mercadorias consideradas produto de descaminho. O fato aconteceu em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Quatro pessoas foram presas e dois automóveis apreendidos na ocorrência.

Descaminho é um crime de ordem tributária, definido como “iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada (no país), pela saída (do país) ou pelo consumo de mercadoria”.



A operação conjunta entre polícias ocorreu na altura do km 19 da rodovia MGC-497. Entre os aparelhos apreendidos estão smartphones, notebooks e smartwatches. Também acabaram apreendidos diversos acessórios do Paraguai e sem regularização fiscal.



Todo o material encontrado estava escondido no forro das portas e no estepe de duas caminhonetes.



Em um dos veículos estavam duas mulheres, de 48 e 41 anos, e no outro estavam um homem de 54 anos e a mulher de 42, além de uma criança de 6 anos. Todos os envolvidos são de Jales (SP), e informaram aos policiais que não se conheciam.



Aos policiais, os adultos disseram ser representantes comerciais, empresários e que faziam uma viagem de passeio apenas. Todos eles foram detidos por descaminho e formação de quadrilha. Os veículos e mercadoria foram apreendidos.



A ocorrência ficou a cargo da PM e foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Federal em Uberlândia. A criança pode ser levada para o Conselho Tutelar.