Inflação em BH é a maior para o mês de janeiro desde 2016

O vestuário foi o grupo que mais contribuiu para a inflação na Grande BH em janeiro (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)





O IPCA para a Grande BH foi o quarto maior resultado mensal entre as dezesseis capitais pesquisadas – menor apenas do que Aracaju (0,90%), Rio Branco (0,87%) e Salvador (0,86%).





No país, a variação mensal foi de 0,54%, também o maior resultado para um mês de janeiro desde 2016. Já as variações acumuladas em 12 meses foram de 10,09% na Grande BH, quinto menor resultado entre as capitais, e de 10,38% no Brasil.





Vestuário e seguro de veículo apresentaram as maiores altas





Na Grande BH, todos os nove grupos apresentaram aumento, com destaque para:

Vestuário (1,93%),

Alimentação e bebidas (1,63%) e

Artigos de residência (1,30%).

No grupo Vestuário, que teve a maior variação positiva (1,93%), foram destaque:

bijuteria (3,89%),

blusa (3,61%),

camisa/camiseta masculina (3,44%),

bermuda/short feminino (3,12%) e

camisa/camiseta infantil (3,01%).

Já o grupo Alimentação e bebidas, segundo com maior variação positiva (1,63%) foi o grupo com maior impacto no índice de janeiro na Grande BH, com destaque para a alimentação no domicílio com aumento de 2,07%.





Essa variação ocorreu principalmente devido ao aumento nos preços de tubérculos, raízes e legumes (20,25%). Os alimentos com as maiores variações foram:

cenoura (49,51%),

batata-inglesa (33,06%),

banana-prata (16,66%),

tomate (15,49%) e

alface (13,58%).

Já os alimentos com maiores quedas neste grupo foram:

banana-d’água (-10,12%),

carne de porco (-5,32%) e

mamão (-4,82%).

Mesmo com o grupo Transportes não estando entre os grupos de maiores variações positivas (0,54%), o impacto desse grupo foi o segundo maior no índice geral de janeiro.





O resultado foi influenciado principalmente pelo aumento no preço do seguro de veículo (14,86%), que gerou o maior impacto individual no índice geral. Já os subitens com maior queda desse grupo foram passagem aérea (-16,50%) e transporte por aplicativo (-15,54%).

*Estagiária sob supervisão





O custo de vida na Grande BH, medido pelo Índice de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA), apresentou uma alta de 0,80% em janeiro, de acordo com dados divulgados nesta quarta-feira (9/2) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). É o maior resultado para o mês desde 2016, quando o índice foi de 1,19%.