O GNV tem a maior variação de preços na Região Metropolitana de BH (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press - 06/07/2021)







Uma nova pesquisa do Mercado Mineiro, em parceria com o aplicativo comOferta, mostra que a variação nos preços dos combustíveis pode chegar a até 19% em postos de Belo Horizonte e da região metropolitana. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (31/1).









“Hoje, o menor preço da gasolina encontrado é de R$ 6,78 e o maior de R$ 7,39, uma diferença entre os postos de 9%. Em comparação com dezembro, nós tivemos um aumento no preço da gasolina de 9 centavos por litro, ou 1,38%. O preço que era R$ 6,83 subiu para R$ 6,93”, detalha o economista Feliciano Abreu, coordenador do Mercado Mineiro.









Fonte: Mercado Mineiro (foto: Arte/EM)

A pesquisa também evidencia o aumento do combustível no último ano. “O preço médio da gasolina de janeiro do ano passado para janeiro deste ano subiu R$ 2,27, ou 49%. O preço médio, que em janeiro do ano passado era R$ 4,64, hoje é R$ 6,93”, destaca.





Sobre o etanol, o menor preço encontrado foi R$ 4,99 e o maior, R$ 5,89, variação de 18%. Comparando o preço médio, também houve uma queda de 9 centavos, o que equivale a 1,70%. Segundo a pesquisa, em 27 de dezembro o preço médio era R$ 5,35 e passou para R$ 5,26.





Comparando com janeiro de 2021, a subida foi de R$ 2,05. O preço médio na época era R$ 3,21 e hoje é R$ 5,26. O aumento é de 63,86%. “O etanol corresponde a 76% do valor da gasolina. Ou seja, ele não é viável pelo cálculo dos 70%, mas já está melhorando o preço do etanol, pelo menos”, avalia Abreu.





Ainda conforme a pesquisa, o preço médio do diesel subiu 5,28% no mês passado. O combustível era R$ 5,40 e passou para R$ 5,68. O preço médio do diesel teve alta de 47% entre janeiro de 2021 e janeiro de 2022. No início do ano passado, custava R$ 3,84. No levantamento da semana passada, o menor preço do litro do diesel era R$ 5,48 e o maior, R$ 6,09, variação de 11,19%.





Por fim, foi levantado o preço do metro cúbico do Gás Natural veicular (GNV). O menor valor encontrado é R$ 4,19 e o maior, R$ 4,99, variação de 19%. O preço médio, que era de R$ 4,40, subiu para R$ 4,44, aumento de 0,90%.





A pesquisa completa está disponível no site do Mercado Mineiro