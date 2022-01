Pessoas podem consultar valores esquecidos em bancos a partir desta segunda

Sistema para resgatar dinheiro pode ser acessado a partir da função 'Valores a Receber' no sistema Registrato, disponível no portal do Banco Central (foto: Pixabay) Registrato, disponível no portal do Banco Central. O Banco Central (BC) desenvolveu uma plataforma para que brasileiros e empresas possam verificar possíveis valores de bancos e outras instituições financeiras. O sistema pode ser acessado a partir da função "Valores a Receber" no sistema, disponível no portal do Banco Central.





Caso tenha dinheiro para receber, o usuário poderá solicitar o resgate. “No caso de bancos ou instituições financeiras que aderiram a termo específico junto ao BC: diretamente via Pix na conta indicada pelo beneficiário no Registrato, e a segunda ou nos outros casos, o beneficiário informará seus dados de contato no sistema e o meio de pagamento ou de transferência será informado pela instituição”, afirmou o BC.





Segundo o BC, a estimativa é estimativa é de cerca de R$ 8 bilhões de reais de valores a receber. Nesta primeira fase do serviço, são cerca de R$ 3,9 bilhões de valores a serem devolvidos de contas-correntes ou poupança encerradas com saldo disponível; tarifas e parcelas ou obrigações relativas a operações de crédito cobradas indevidamente, desde que a devolução esteja prevista em Termo de Compromisso assinado pelo Banco Central.





Em 2022, está prevista a disponibilização de valores decorrentes de tarifas e parcelas ou obrigações relativas a operações de crédito cobradas indevidamente, previstas ou não em Termo de Compromisso com o BC; contas de pagamento pré-paga e pós-paga encerradas com saldo disponível; contas de registro mantidas por corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários encerradas com saldo disponível; e outras situações que impliquem em valores a devolver reconhecidas pelas instituições”.





As informações disponibilizadas no novo serviço são de responsabilidade das próprias instituições. Em algumas situações, os saldos a receber podem ser de pequeno valor, mas pertencem aos cidadãos que agora possuem uma forma simples e ágil para receber esses valores.