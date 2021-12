Vagas de emprego: Divinópolis tem saldo positivo pelo sétimo mês seguido

O número maior de vagas de trabalho foi para vendedor de lojas e mercado (foto: Divulgação/Prefeitura de Divinópolis) Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas, encerrou novembro com saldo positivo de empregos. Este é o sétimo mês consecutivo que a cidade polo da região encerra com mais contratações. Os dados são do Cadastro Geral de Empregos e Desempregados (Caged).



O secretário de Desenvolvimento Econômico Luiz Ângelo Gonçalves disse, nesta segunda-feira (27/12), que os números reforçam o “dinamismo do comércio”. O balanço foi divulgado no dia 23 de dezembro e aponta a admissão de 2.581 trabalhadores.



“Vemos que esses números são o reflexo da perspectiva de crescimento das vendas no comércio, que se preparou para receber os clientes de Divinópolis e toda região no período natalino”, lembra.



O comércio foi responsável pela maior parte dos postos de trabalho, com 254 saldos positivos. Foram 882 contratações contra 628 demissões.

Conhecida como polo da confecção, o maior número de vagas abertas foi para trabalhadores dos serviços, vendedores de lojas e mercados (861), representando 68% do saldo de vagas gerados no mês.

Projeções

Embora, a cidade esteja há sete meses contratando mais do que demitindo, o resultado é o pior desde maio, quando o mês encerrou com 332 de saldo positivo. Em outubro, para se ter ideia, foram 487 novas vagas de trabalho abertas. O resultado de novembro foi sustentadao pelas contratações do comércio, o que, segundo o diretor administrativo da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Kildare Morato, é comum para o período devido aos contratos temporários.

"A tendência é que depois do Natal haja demissões, vamos ver estes números maiores depois de janeiro”, explica Morato, que aposta em um empate entre contratações e demissões em dezembro.

Para 2022, a expectativa é que a economia continue reaquecendo, refletindo na geração de empregos com novas admissições após janeiro.



“O comércio reagiu muito bem, em julho estávamos em situação complicadíssima, abril ainda pior, e no final do ano tivemos essa perspectiva de controle da pandemia. A atividade econômica retomou, os eventos estão retornando e tudo isso ativa a economia. Deve continuar nesta velocidade e a gente entra 2022 com crescimento, na verdade reaquecendo devido às restrições”, prevê.

Projeções que estão condicionadas à estabilidade da pandemia da COVID-19. "Por isso devemos manter os protocolos para minimizar os impactos negativos", reforça.

Outros setores



O setor de serviço registrou mais admissões em novembro (916) do que o comércio, entretanto, quase que na mesma proporção também houve desligamentos (870). Isso fez com que encerrasse o mês com saldo de 46 vagas.



Os resultados foram positivos também nos setores da indústria (59) e agropecuária, que criou 5 novos empregos formais em novembro.

Acumulado do ano

No acumulado de 2021 (de janeiro a novembro) Divinópolis cresceu em 7,5% o número total de postos de empregos formais, com saldo positivo de 3.925 novas ocupações e um total de 56.241 trabalhadores formais.



O principal destaque dos 11 meses do ano é o setor da Indústria, que gerou 1.253 novos postos de trabalho, seguido de perto pelo setor de serviços, com a geração de 1.224 novos empregos. Já o comércio apresentou saldo de 1.055 vagas, e a construção civil gerou 441 novos empregos.



*Amanda Quintiliano especial para o EM