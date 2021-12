Começa 2º leilão do excedente da cessão onerosa dos campos de Atapu e Sépia

Começou no período da manhã desta sexta-feira, 17, o segundo leilão da cessão onerosa dos campos de Atapu e Sépia, no pré-sal da bacia de Santos, com bônus de assinatura de R$ 11,1 bilhões e previsão de investimentos de R$ 204 bilhões ao longo dos próximos anos. Esta é a segunda tentativa de venda dos campos, que não despertaram interesse na primeira oferta, em 2019.



Para tornar o leilão mais atraente, o governo reduziu o bônus de assinatura em 70%, e diminuiu também a participação a ser oferecida ao governo na produção.



Para Atapu, o valor do bônus de assinatura, que é fixo, foi estipulado em R$ 4 bilhões. Já para o campo de Sépia, o bônus será de R$ 7,138 bilhões.



Como os campos estão sob o regime de Partilha de Produção, vence a disputa quem oferecer a maior participação da produção de petróleo para o governo. Os porcentuais mínimos de excedente em óleo serão de 5,89% para Atapu e de 15,02% para Sépia.



Onze empresas estão habilitadas para fazer propostas: Petrobras, Shell Brasil Petróleo SA., Chevron Brasil Óleo e Gás Ltda., Ecopetrol Óleo e Gás do Brasil Ltda, Enauta Energia S.A., Equinor Brasil Energia Ltda, ExxonMobil Exploração Brasil Ltda, Petrogal Brasil S.A., Petronas Petróleo Brasil Ltda., Total Energies EP Brasil Ltda e QP Brasil Ltda (Qatar Petróleo).