Zona do euro: CPI sobe 4,9% na comparação anual de novembro, confirmando prévia

O índice de preços ao consumidor da zona do euro (CPI, na sigla em inglês) avançou 4,9% em novembro de 2021 ante igual mês de 2020, confirmando a leitura prévia, segundo resultado final divulgado nesta sexta-feira pela Eurostat, a agência oficial de Estatísticas da União Europeia. O indicador registrou aceleração em relação ao aumento anual de 4,1% em outubro. Na comparação com outubro, o CPI subiu 0,4% no mês passado, ligeira revisão negativa em relação à preliminar, que apontava para avanço de 0,5%. O núcleo do CPI, por sua vez, ficou estagnado em novembro ante outubro, mas se elevou 2,6% ante novembro do ano passado.