IPC-Fipe sobe 0,56% na 2ª quadrissemana, após alta de 0,61% na prévia anterior

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, subiu 0,56% na segunda quadrissemana de dezembro, desacelerando após a alta de 0,61% na primeira quadrissemana do mês, segundo dados publicados nesta sexta-feira pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).



Na segunda quadrissemana, três dos sete itens do IPC-Fipe desaceleraram suas altas: Habitação (de 0,28% na primeira quadrissemana para 0,22% na seguinte); Transportes (de 1,87% a 1,38%); e Despesas Pessoais (de 1,62% a 1,19%).



Outros três itens tiveram aceleração de seus avanços, na mesma comparação: Alimentação (de 0,04% a 0,39%); Vestuário (de 0,58% a 0,59%); e Educação (de 0,08% a 0,10%)



A categoria Saúde teve sua deflação reduzida, de recuo de 0,39% na primeira quadrissemana para uma queda de 0,28% na mais recente.



Veja abaixo como ficaram os componentes do IPC-Fipe na segunda quadrissemana de dezembro:



- Habitação: 0,22%



- Alimentação: 0,39%



- Transportes: 1,38%



- Despesas Pessoais: 1,19%



- Saúde: -0,28%



- Vestuário: 0,59%



- Educação: 0,10%



- Índice Geral: 0,56%