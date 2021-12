PIB da Argentina no 3º tri sobe 11,9%, na base anual, e 4,1%, na trimestral

O Produto Interno Bruto (PIB) da Argentina cresceu 11,9% no terceiro trimestre deste ano em relação a igual período ao ano anterior, conforme leitura preliminar do Instituto Nacional de Estatística e Censos (Indec), divulgada nesta quinta-feira. Na comparação trimestral, o avanço foi de 4,1%, sem ajustes sazonais.



No período, as importações subiram 26,2% e as importações, 18,8%, na comparação anual.



Nos três primeiros trimestres de 2021, o PIB argentino acumulou ganho de 10,8% em relação ao mesmo período do ano passado.