PMI de serviços (preliminar) da Alemanha cai a 48,4 em dezembro

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços da Alemanha caiu de 52,7 em novembro a 48,4 na leitura preliminar de dezembro, na mínima em 10 meses, segundo informou a IHS Markit nesta quinta-feira, 16. Analistas consultados pelo The Wall Street Journal previam queda menor, a 51,0.



O PMI industrial alemão, por outro lado, subiu de 57,4 a 57,9 na mesma base comparativa. Neste caso, as projeções apontavam para recuo a 56,7. Ainda assim, tudo somado, o PMI composto, que engloba indústria e serviços, cedeu de 52,2 a 50 na primeira divulgação deste mês, no menor nível em 18 meses.



"Apesar dos números um tanto sombrios, houve uma série de conclusões mais positivas da pesquisa preliminar de dezembro, incluindo um aumento no crescimento da manufatura e confiança empresarial resiliente", disse o diretor associado de economia da IHS Markit, Phil Smith.