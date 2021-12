CME Group: maioria ainda aposta em alta de juro pelo Fed em maio

A maioria dos investidores segue apostando na primeira elevação da taxa básica de juros pelo Federal Reserve em maio de 2022, mostra monitoramento do CME Group. No entanto, as apostas para aumento da taxa na reunião de março do ano que vem, quando deve ser encerrado o tapering, aumentaram. Hoje, o Fed anunciou a aceleração no processo de redução da compra de ativos e a previsão para três altas de juros no ano que vem.



Até a reunião de decisão monetária de 4 de maio, 36,4% das apostas monitoradas pelo CME são de manutenção dos juros entre 0% e 0,25% (contra 42,7% ontem). Já 46,8% são de elevação de 25 pontos-base (ante 43,6% ontem), 16,0% de aumento de 50 pontos-base (ante 12,7% ontem) e 0,7% são para alta de 75 pontos-base (frente 1,0% de ontem).



Para a reunião de 16 de março, a aposta majoritária segue sendo de manutenção da faixa atual, mas caíram de 66,2% ontem para 56,4% hoje. Já as apostas de elevação em 25 pontos-base subiram de 31,2% para 41,66%. Para alta de 50 pontos-base, encolheram de 2,6% para 2,0%.