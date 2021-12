Powell: não estamos atrás da curva; estamos bem posicionados para agir

O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, ressaltou que o banco central americano vai terminar o tapering em março e subir os juros quando "virmos que for necessário" para controlar a alta persistente dos índices de preços. "Não estamos atrás da curva e estamos bem posicionados para agir", comentou. "Podemos esperar para subir juro de acordo com evolução da economia."



De acordo com Powell, a inflação nos EUA "está muito alta, o que tem a ver com forte demanda, não com o mercado de trabalho." Segundo o presidente do Federal Reserve, com a previsão de que o índice de preços de gastos do consumo de 2,6% para o próximo ano e com a economia forte, o banco central americano teria condições para elevar os juros dos Fed Funds. "Adotamos decisões baseadas na economia e não sobre avaliação de juro neutro".



Jerome Powell também apontou que as moedas cripto são altamente especulativas e precisar ser observadas pelas autoridades oficiais. "Stablecoins podem ser adequadas para sistemas de pagamentos com boa regulação." Ele também apontou que no cenário de riscos, o Fed está atento aos provocados por variantes da covid-19 e também por ataques cibernéticos.