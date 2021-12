PIB da Rússia, em 1ª leitura, cresce 4,3% no 3º tri, na base anual

O Produto Interno Bruto (PIB) da Rússia subiu 4,3% no terceiro trimestre deste ano em relação a igual período de 2020. A primeira leitura do dado, detalhada em comunicado divulgado há pouco, mostra que quase todos os setores da economia viram um aumento na produção quando comparados com o mesmo período do ano anterior, informou nesta quarta-feira, 15, a agência oficial de estatísticas do país, a Rosstat.



Os setores com principais aumentos foram: hotéis e restaurantes (+16,7%), abastecimento de água, esgotamento sanitário, organização da coleta e destinação de resíduos, atividades para eliminar a poluição (+14,0%) e outros serviços à população (+10,7%).



Segundo a Rosstat, a evolução dos preços mundiais de energia levou a um aumento dos índices deflator do valor acrescentado bruto nas indústrias extractivas em mais de 1,5 vezes (+54,9%), e na indústria de manufatura em quase um terço (+29,0%).