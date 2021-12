ANP: Gasolina tem leve queda na semana; gás de cozinha e GNV sobem

O preço da gasolina teve leve queda na semana passada e o do diesel permaneceu praticamente estável, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), enquanto o gás de cozinha e o veicular prosseguem em ligeira alta nos postos de abastecimento.



O litro da gasolina recuou para R$ 6,708 na semana de 5 a 11 de novembro, queda de 0,5% em comparação com a semana anterior. O valor mais alto se manteve em R$ 7,962 pela terceira semana seguida, e o mais baixo, em R$ 5,469.



Já o litro do diesel ficou praticamente estável, com queda do preço médio para R$ 5,354, dos R$ 5,355 registrados uma semana antes. O preço mais alto foi encontrado a R$ 6,700, pela quarta semana seguida, e o mais baixo, R$ 4,070, o mesmo da semana anterior.



Já o Gás Natural Liquefeito (GLP) de 13 quilos subiu 0,1% de uma semana para outra, cotado a R$ 102,55, mantendo o preço mais alto de R$ 140 o botijão pela quarta vez consecutiva. O menor valor, segundo a ANP, subiu para R$ 79,99, alta de 2,5% na mesma comparação.



O Gás Natural Veicular (GNV) subiu 0,1% em uma semana, para R$ 4,313 o metro cúbico. O maior valor registrado foi de R$ 6,199 e o mais baixo, de R$ 3,179.