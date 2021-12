Custo de escolas particulares deve aumentar mais de 10% em 2022

(foto: Túlio Santos/EM/D.A Press) O site de pesquisa Mercado Mineira realizou, entre os dias 05 e 09 de dezembro, um levantamento sobre a variação de preço nas mensalidades escolares para o ano de 2022. Foram consultados valores da 1ª a 9ª série do Ensino Fundamental e do 1° ao 3° ano do Ensino Médio em 45 escolas da rede particular de ensino de Belo Horizonte.



Variação do preço médio das escolas no Ensino Fundamental (foto: Reprodução)



Variação do preço médio das escolas no Ensino Médio (foto: Reprodução)

Na pesquisa, o site também mostrou a diferença de valores entre as escolas da capital. As mensalidades entre 1ª e 5ª série podem variar em até 163%, podendo custar de R$830,00 à R$2.186,00. Pais que desejam matricular os filhos na 6ª série podem encontrar valores entre R$1.026,00 e R$2.319,00, variação de 126%. Da 7ª à 9ª série, o índice encontrado foi de 127%, custando de R$1.021,00 até R$2.319,00.



Diferença entre o maior e menor valor encontrado nas mensalidades escolares do Ensino Fundamental (foto: Reprodução)



No 1º ano do Ensino Médio, o menor valor encontrado foi de R$1.157,00 e o maior, R$2.496,00. O preço do 2º ano varia entre R$1.157,00 e R$2.557,00. Alunos que vão estudar no último ano vão encontrar preços de R$1.335,00 à R$2.774,00.



Tabela que mostra o maior e o menor valor encontrado nas mensalidades do Ensino Médio (foto: Reprodução)



Até o momento, o Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais (SINEP/MG) não se pronunciou sobre o assunto.