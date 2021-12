Nubank: com 815 mil investidores em BDRs, oferta é a maior do País no varejo

A oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) do Nubank quebrou um recorde: foi a maior em termos de participação de investidores de varejo do mercado brasileiro. Ao todo, segundo o neobanco, 815 mil pessoas investiram em seus Brazilian Depositary Receipts (BDRs).



Esse dado não inclui o NuSócios, programa em que a fintech deu a seus clientes o direito a obterem um BDR cada sem custos. Apenas no NuSócios, cerca de 7,5 milhões de pessoas obtiveram recibos brasileiros dos papéis do Nubank, que estreia hoje na Bolsa de Nova York (Nyse), onde ficará sua listagem primária.



Os dados foram divulgados pelo Nubank em postagem de seu blog oficial. "Com a entrada na Bolsa, o Nubank ganha milhões de acionistas", afirma o texto, que diz ainda que os BDRs de quem teve a reserva confirmada já estão disponíveis no aplicativo. A Nu Invest, corretora do banco, foi coordenadora do IPO, e fez a distribuição dos BDRs aos clientes da instituição.



De acordo com o Nubank, os BDRs começarão a ser negociados junto com a abertura dos papéis na Nyse, nesta quinta-feira. "O início da negociação dos BDRs na B3 vai acontecer ao longo do dia 9, de forma coordenada com o início de negociação das ações na Bolsa de Nova York", diz o texto. A cerimônia oficial na B3, porém, ocorre somente amanhã, dia 10.



Na postagem, o Nubank repetiu afirmação de seu cofundador, David Vélez, de que o IPO é importante para o crescimento futuro da empresa - o Nubank tem 48 milhões de clientes e opera em três países, mas quer se expandir ainda mais. "Ao fazer IPO, o Nubank abre seu capital para captar recursos e receber novos investidores. Isso pode viabilizar projetos para nos tornar cada vez mais completos e atingir nossos objetivos."