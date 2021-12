Guedes diz estar otimista com aprovação rápida da nova versão da PEC dos Precatórios

O ministro da Economia, Paulo Guedes, manifestou nesta terça-feira, 7, otimismo quanto a uma aprovação rápida da versão final da PEC dos Precatórios no Congresso.



Durante participação em fórum da consultoria Eurasia, Guedes considerou que a Câmara aprovou a emenda constitucional muito rápido, enquanto no Senado a matéria passou com maior dificuldade. Porém, a tendência agora é de que haja convergência rápida entre as versões que saíram das duas casas legislativas.



"Estamos otimistas de que a versão final será aprovada relativamente rápido", disse Guedes, que aproveitou o comentário para salientar o apoio que o governo vem recebendo do Legislativo na aprovação de matérias como o marco regulatório do gás e nova lei de falências. "Pela primeira vez temos apoio político de verdade no Congresso ... Estamos realmente avançando no Congresso", assinalou.