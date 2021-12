BC da Austrália (RBA) mantém taxa de juro básica em 0,10%

O Banco Central da Austrália (RBA, na sigla em inglês) manteve a taxa básica de juros em 0,10%, em sua reunião mensal de política monetária nesta terça-feira, 7. O RBA também decidiu continuar com as compras semanais de US$ 4 bilhões em títulos do governo ao menos até meados de fevereiro de 2022.



Em sua decisão, o RBA indicou que ainda levará algum tempo até que as condições para um aumento da taxa estejam em vigor, além de expressar preocupação com a variante Ômicron da covid-19. "É uma nova fonte de incerteza, mas não se espera que atrapalhe a recuperação. A economia deve voltar à trajetória pré-Delta no primeiro semestre de 2022", afirmou no comunicado o presidente do BC australiano, Philip Lowe.



Mesmo com a recuperação da economia em 2022, a primeira alta nos juros desde 2010 ainda parece um pouco distante. De acordo com Lowe, o comitê não aumentará a taxa até que a inflação chegue, de forma sustentável, à faixa entre 2% e 3%.



"Isso exigirá que o mercado de trabalho seja restrito o suficiente para gerar um crescimento de salários substancialmente maior do que o atual. É provável que leve algum tempo, e o comitê está preparado para ser paciente."



Apesar da postura cautelosa do RBA, os mercados estão precificando um aumento da taxa de juros em 2022 e em 2023, por uma estimativa de efeitos de pressões inflacionárias globais na economia do país. Fonte: Dow Jones Newswires.