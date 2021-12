PBoC corta compulsório em 50 pontos-base e injeta 1,2 tril de yuans na economia

O Banco do Povo da China (PBoC) anunciou, nesta segunda-feira, 6, corte de 50 pontos-base na taxa de compulsório bancário (RRR, na sigla em inglês), com efeito a partir de 15 de dezembro. Com a redução, a taxa média em vigor fica em 8,4%, de acordo com comunicado divulgado.



A decisão marca a primeira queda da RRR chinesa desde julho. Segundo a instituição, no entanto, a medida é uma "operação regular" e não muda a orientação "prudente" da política monetária. A estimativa é de que a mudança no compulsório libere até 1,2 trilhão de yuans em liquidez.



O PBoC garante que não pretende recorrer à "inundação" de estímulos à economia e ressalta que o objetivo é fortalecer ajustes cíclicos, "otimizar a estrutura de capital das instituições financeiras, melhorar a capacidade dos serviços financeiros e apoiar melhor a economia real".



O banco acrescenta que a redução do RRR diminuirá os custos de financiamento para instituições financeiras em cerca de 15 bilhões de yuans, além de aumentar o apoio a micro, pequenas e médias empresas.