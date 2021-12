BCE: Lagarde acha 'improvável' alta de juros em 2022 e reitera que inflação cairá

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, reiterou que considera "improvável" que a autoridade monetária aumente as taxas de juros em 2022, em meio às expectativas de que a atual escalada inflacionária na zona do euro arrefeça nos próximos meses. Durante evento nesta sexta-feira, Lagarde repetiu a previsão de que a inflação voltará à meta de 2% no ano que vem, à medida que os preços de energia caiam "significativamente" e os gargalos na cadeia produtiva sejam resolvidos gradualmente.



Para ela, o BCE não deve agir contra um movimento temporário, uma vez que um aperto das condições reduziria o ritmo de crescimento econômico. Ainda assim, ela explicou que, na reunião deste mês, o BC europeu "precisa" fornecer mais clareza ao mercado sobre os seus planos.



Na visão da dirigente, dadas as circunstâncias atuais, o Programa de Compra de Emergência de Pandemia (PEPP, na sigla em inglês) deve terminar em março de 2022, conforme previsto.