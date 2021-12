Elon Musk vende mais US$ 1 bilhão em ações da Tesla; total chega a US$ 10 bilhões

Elon Musk já vendeu mais de US$ 10 bilhões em ações da Tesla, enquanto a onda de vendas de papéis do bilionário envolvendo suas participações na fabricante de veículos elétricos se estendeu pelo segundo mês. Nesta quinta-feira, 2, Musk vendeu mais de 934 mil ações da Tesla avaliadas em pouco mais de US$ 1 bilhão, de acordo com documentos regulatórios. O presidente executivo começou a vender ações em 8 de novembro, após entrevistar usuários do Twitter sobre se ele deveria vender 10% de suas ações da Tesla, e pessoas na plataforma endossaram a ideia.



Com base em suas participações totais antes da pesquisa do Twitter, Musk provavelmente precisaria vender mais de 12 milhões de ações adicionais após suas últimas transações para atingir a meta prometida.



Musk tem um patrimônio líquido de cerca de US$ 284 bilhões, o que o torna a pessoa mais rica do Índice de Bilionários da Bloomberg. O preço das ações da Tesla caiu desde que Musk começou suas vendas no mês passado. O papel fechou a quinta-feira em US$ 1.084,60, queda de 0,9% no dia e mais de 11% desde que Musk fez a pesquisa no Twitter. Fonte: Dow Jones Newswires.