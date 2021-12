FGV: IPC-S acelera em todas as 7 capitais pesquisadas no fechamento de novembro

O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) acelerou em todas as sete capitais pesquisadas no fechamento de novembro, na comparação com a terceira quadrissemana, informou nesta quinta-feira, 2, a Fundação Getulio Vargas (FGV). O IPC-S avançou a 1,08% na última leitura do mês, após registrar 0,96% na terceira quadrissemana e atingir 0,77% em outubro. A alta acumulada em 12 meses é de 9,89%, maior do que os 9,75% ocorridos no período até a terceira quadrissemana.



A aceleração mais significativa no IPC-S capitais foi registrada no Recife, onde a inflação saltou de 1,25% para 1,66%, e em Brasília, cuja taxa passou de 1,45% para 1,73%. Belo Horizonte (0,87% para 1,03%), Rio de Janeiro (1,07% para 1,23%), Salvador (0,97% para 1,04%), São Paulo (0,86% para 0,92%) e Porto Alegre (0,75% para 0,80%) foram as outras cidades analisadas, todas com avanço em relação à terceira quadrissemana de novembro.