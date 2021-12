Votação da PEC dos Precatórios hoje será decidida por Pacheco, diz Bezerra

O líder do governo e relator da PEC dos Precatórios, Fernando Bezerra (MDB-PE), afirmou que a votação da proposta no plenário nesta quarta-feira dependerá de decisão do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).



O relator se reúne neste momento com parlamentares críticos à PEC e deve se pronunciar depois do encontro sobre possíveis alterações no texto.



Há pressão para reduzir o período de limitação do pagamento de precatórios e vincular todo o espaço fiscal da PEC ao Auxílio Brasil e despesas previdenciárias.