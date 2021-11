PMI medido pelo ISM Chicago cai a 61,8 em novembro nos Estados Unidos

Bezerra: Governo tem votos para aprovar PEC dos Precatórios no plenário

Marinho: Estamos lançando brevemente um novo marco hídrico no Brasil

Guedes: Reforma tributária vai acontecer, a nossa já está lá no Congresso

